توقيف “عماني” في قضايا تتعلق بالإرهاب

أوقفت الجهات الأمنية مشتبهًا به من الجنسية العمانية في قضية تتعلق بالإرهاب لأول مرة.

ويجري حاليًّا استجواب الموقوف من قبل النيابة العامة، في إطار التحقيق مع 22 مشتبهًا به، وفقًا لما أوردته نافذة تواصل التابعة لوزارة الداخلية، السبت (15 يوليو 2017).

وينتمي الموقوفون إلى 5 جنسيات (12 سعوديًّا، و3 ليبيين، ومصريان، ويمنيان، ونيجيري، وسوري، وعماني).

وتخوض المملكة حربًا على منابع التطرف بهدف حماية المواطنين من آثار العمليات الإرهابية التي استهدف آخرها دورية أمنية بمحاذاة ساحل الرامس بالقطيف وأسفر عن استشهاد الجندي أول محمد حسين هزازي، وإصابة الجندي أول خالد معبّر حكمي الذي تم نقله إلى المستشفى.

وفيما فتحت وزارة الداخلية تحقيقًا فوريًّا لمعرفة دوافع الاعتداء، باشرت الجهات المعنية التحقيق في الجريمة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.