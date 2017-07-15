 استشاري يحذر من التعرض لدرجات الحرارة العالية: يؤدي إلى الوفاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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استشاري يحذر من التعرض لدرجات الحرارة العالية: يؤدي إلى الوفاة

استشاري يحذر من التعرض لدرجات الحرارة العالية: يؤدي إلى الوفاة
المناطق - الرياض

حذر استشاري طب الأسرة والمجتمع بمدينة الملك فهد الطبية الدكتور خالد العمري من التعرض لدرجات الحرارة العالية المرتفعة التي تشهدها المملكة مع اشتداد فصل الصيف في ذروة فتراته هذه الأيام، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي للإصابة ببعض الأمراض الناجمة عن التعرض لأشعة الشمس وعدم مقدرة الجسم الفسيولوجية للتغلب على الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة العالية، ما يؤدي أشدّها إلى الوفاة.

وأضاف «التعرض لأشعة الشمس ساعات طويلة خلال هذه الفترة ينتج عنه ما يُعرف بضربات الشمس نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم لما يزيد على 40 درجة مئوية، ويصاحب ذلك اعتلال في الجهاز العصبي يؤدي في بعض الأحيان إلى فشل أعضاء مهمة في جسم الإنسان، كما أن التعرض لحرارة الشمس العالية يصيب بالتشنجات العضلية الحرارية لمن يبذلون مجهودا عضليا، بالإضافة إلى الإنهاك أو الإجهاد الحراري الذي هو أقل خطورة لضربات الشمس».

وأوضح أن حالة من بين كل خمس حالات مصابة بضربات الشمس عُرضة للوفاة، خصوصاً الأطفال وكبار السن، وغالبا ما يتأثر مستوى الوعي لدى الشخص ويجب أن يكون هناك من يسعفه، أما الإجهاد الحراري فيكون الوعي لدى الشخص سليم، إلا أنه قد يعاني من بعض الأعراض كفقدان الأملاح من الجسم نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

أما النوع الثالث من أمراض التعرض للشمس فهو التشنجات العضلية ويحدث نتيجة ارتفاع درجة الحرارة غالباً عند الرياضيين نتيجة مجهود عضلي كبير، كما تحدث للأطفال نتيجة مكوثهم أوقاتا طويلة في الشمس للعب بعيداً عن الرقابة الأبوية، كما تحدث لكبار السن، خصوصا من لديه أمراض مزمنة، وبعض الأشخاص ممن يتطلب عملهم البقاء فترات طويلة تحت الشمس كالرياضيين والعاملين في القطاع العسكري أو عمال البناء.

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