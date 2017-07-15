سامسونج تكشف “نوت 8” بالخطأ

نشر حساب تابع لشركة سامسونج الكورية الجنوبية صورة ما بدا أنه الهاتف المرتقب «جالاكسي نوت 8»، ونشرت الصورة على الحساب الموثق بـ«Samsung Exynos» المعني بمعالجات الهواتف الذكية على «تويتر» أمس الأول (الخميس).

وقال موقع «مشابل» التقني، أمس (الجمعة)، إن الهاتف الذي ظهر في الصورة ليس «جالاكسي إس 8»، إذ إنه أكثر نحافة وذا حواف مدورة، متوقعا أن تعود الصورة لهاتف «جالاكسي نوت8».

وكانت تقارير سابقة تحدثت عن مواصفات «جالاكسي نوت 8»، ومن المقرر أن تكشف سامسونج عن هاتفها الجديد في سبتمبر القادم بالتزامن مع كشف منافستها «أبل» «أيفون8».