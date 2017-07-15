 السبهان: في الماضي كنا نشتكي من عداوة إسرائيل والآن أصبح أخوة لنا أشد كرها وحربا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 23 شوّال 1438 هجريا, الموافق 17 يوليو 2017 ميلاديا

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السبهان: في الماضي كنا نشتكي من عداوة إسرائيل والآن أصبح أخوة لنا أشد كرها وحربا

السبهان: في الماضي كنا نشتكي من عداوة إسرائيل والآن أصبح أخوة لنا أشد كرها وحربا

قارن ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، بين عداوة اسرائيل وقطر المتشابهة للمملكة والعالم العربي، وذلك من خلال تغريدة في حسابه الرسمي بـ”تويتر”.

وقال السبهان، في الماضي كنا نشتكي من عداوة إسرائيل والآن أصبح أخوة لنا أشد كرها وحربا علينا منها، مجازر تهجير تنكيل إعلام مدسوس وإثارة فتن ( نعيب زماننا،،،،).

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    مسسلمة

    كذب والله العظيم كاذب وهو كذاب اشر الخليج واحد و قطر واميرها و شعبها اقرب ما يكونوا للشعب المملكة من اي دولة خليجية ولكن دخل فيها ابناء دحلان و السيسي. اللهم اصلح الحال و الظفر لايخرج من الجسم

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