السبهان: في الماضي كنا نشتكي من عداوة إسرائيل والآن أصبح أخوة لنا أشد كرها وحربا

قارن ثامر السبهان، وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، بين عداوة اسرائيل وقطر المتشابهة للمملكة والعالم العربي، وذلك من خلال تغريدة في حسابه الرسمي بـ”تويتر”.

وقال السبهان، في الماضي كنا نشتكي من عداوة إسرائيل والآن أصبح أخوة لنا أشد كرها وحربا علينا منها، مجازر تهجير تنكيل إعلام مدسوس وإثارة فتن ( نعيب زماننا،،،،).