 نزع 16 ألف لغم زرعها الانقلابيون حول مدينة مأرب اليمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

دراسة: انخفاض مستويات الحديد تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب “الكهرباء”: خطة استراتيجية لزيادة الوظائف الكهربائية في المملكة سلطات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني جنسية أحد الهالكين في القطيف تكشف عن مخطط إيراني لتصدير الإرهاب للمملكه الحملة السعودية تواصل تقديم البرامج التعليمية والتدريبية للطلاب من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري نزع 16 ألف لغم زرعها الانقلابيون حول مدينة مأرب اليمنية خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من رئيس الوزراء اللبناني السابق “الإسكان” تطلق 27658 منتجاً سكنياً وتمويلياً ضمن برنامج “سكني” السبهان: في الماضي كنا نشتكي من عداوة إسرائيل والآن أصبح أخوة لنا أشد كرها وحربا بالأسماء.. تسليم وتخصيص 27 ألف منتجا سكنيا وتمويليا انجاز 50% من مشروع درء اخطار السيول بحي أبا الرشاش “الصحة العالمية” تحذر من انتشار الكوليرا في الحج.. والمملكة: ندرك التحديات

نزع 16 ألف لغم زرعها الانقلابيون حول مدينة مأرب اليمنية

نزع 16 ألف لغم زرعها الانقلابيون حول مدينة مأرب اليمنية
المناطق_الرياض

قال رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة العقيد صالح طريق إن الميليشيا الانقلابية زرعت نحو 16 ألف لغم أرضي حول مدينة مأرب قبل انسحابها.

وأضاف طريق في تقرير نشرته وكالة الأنباء اليمنية ” أن الميليشيا تقوم بنثر وزرع الالغام والمتفجرات في المناطق التي يخسرونها بشكل واسع ويعتبرونها استراتيجية انتقامية لقتل النازحين والمهجرين العائدين إلى منازلهم”.

وأشار الى أن الفريق الهندسي تمكن من نزع 4500 لغم من منطقة المخدرة التي تم تحريرها قبل أسابيع وتطهير مساحة لا تتجاوز خمسة كيلومترات من المنطقة التي تتجاوز مساحتها 25 كلم.

وناشد العقيد طريق الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بتقديم الدعم للفرق الهندسية في المنطقة لنزع الألغام والمتفجرات التي تفوق عملية نزعها قدرات وامكانيات الفرقة الهندسية كون بعض الألغام والمتفجرات دفنت بفعل سيول الأمطار وهو ما يهدد حياة المواطنين الذين بدأوا بالعودة إلى منازلهم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>