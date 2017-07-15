 سلطات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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سلطات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني

سلطات الاحتلال تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثاني
المناطق_وكالات

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى ، وحصار البلدة القديمة من القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على أبواب المسجد الأقصى وفي الطرقات المؤدية إليه، ومنعت المصلين من الوصول إليه.

وأوضحت المصادر، أن شرطة الاحتلال منعت تجار البلدة القديمة، وشارعي السلطان سليمان وصلاح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من فتح محالهم، وحولت وسط القدس الى ثكنة عسكرية تغيب عنها كل مظاهر الحياة المدنية الطبيعية، وتطغى فيها المشاهد والمظاهر العسكرية، بفعل الانتشار الواسع لقوات الاحتلال ودورياتها الراجلة والمحمولة والخيالة في الشوارع القريبة من سور القدس، وأخرى راجلة داخل البلدة القديمة، فضلا عن نصب متاريس وحواجز في معظم الشوارع والطرقات، وعلى بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

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