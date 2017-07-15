الحملة السعودية تواصل تقديم البرامج التعليمية والتدريبية للطلاب من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

واصلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا من خلال مركزها للتعليم والتدريب بتقديم البرامج التعليمية والتدريبية للفوج العاشر من الطلاب من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري شمالي شرق الأردن.

ويقوم المركز السعودي للتعليم والتدريب ضمن مشروعي (شقيقي بالعلم نعمرها) و(شقيقي مستقبلك بيدك ) بتقديم محاضرات مكثفة تمتد لأكثر من شهرين من خلال مجموعة من الدورات في الحاسب الآلي والعلوم الأساسية كاللغة العربية والرياضيات والتثقيف الصحي ومحو الأمية حيث استفاد من هذه الدورة أكثر من 139 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى دورات الخياطة وصناعة الملابس وتعليم النسيج والفنون والأعمال اليدوية والخزفية، كما يقدم المطبخ السعودي في المركز محاضراته العملية للعديد من الشقيقات السوريات في مهارات الطهي وحفظ وتخزين الأطعمة.

وأوضحت مديرة المركز السعودي للتعليم والتدريب منال منصور أن المخرجات التعليمية والتدريبية للمركز ولله الحمد تميزت على مستوى مخيم الزعتري من خلال حصول خريجين المركز على فرص عمل في المنظمات والهيئات العاملة في المخيم نظراً للمهارات التي اكتسبوها من البرامج المقدمة لهم ، حيث يخضع الطلاب السوريين للامتحانات التحريرية والعملية والتي يتم على أساسها تخريجهم من المركز.

من جانبه، أشار المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر السمحان إلى أن الحملة السعودية تسعى إلى تحقيق احتياجات اللاجئين السوريين من خلال تقديم البرامج الاغاثية في معظم مناحي الحياة المختلفة وعدم الاكتفاء بالأساليب الاغاثية الاعتيادية المتعارف عليها ، وممارسة دورها الإنساني والاغاثي عبر خطط تنموية ومن أبرزها تقديم البرامج التعليمية.