جنسية أحد الهالكين في القطيف تكشف عن مخطط إيراني لتصدير الإرهاب للمملكه

كشفت جنسية أحد الهالكين يوم أمس بالعملية الأمنية في “سيهات” التابعة لمحافظة “القطيف” البحريني الجنسية، أن هناك خطة إيرانية لتصدير الإرهابيين والجرمين للمملكة لزعزعة الأمن فيها.

وهو الأمر الذي لم يستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي في حديث صحافي أن يكون هدف الاعتداء تسهيل مخطط تهريب من وإلى البحر.

كشفت مصادر سعودية أمس السبت أن عن أسماء الإرهابيين الذين قُتلوا مساء الجمعة بعد تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن في سيهات التابعة لمحافظة القطيف، وهم: “جعفر بن حسن مكي المبيريك “سعودي الجنسية”، وحسن محمود علي عبدالله “بحريني الجنسية”، كما كان معهما الإرهابي صادق الدرويش”.