 تقرير: نساء ألمانيا يتقاضين معاشات تعادل 47% من معاشات الرجال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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تقرير: نساء ألمانيا يتقاضين معاشات تعادل 47% من معاشات الرجال

تقرير: نساء ألمانيا يتقاضين معاشات تعادل 47% من معاشات الرجال
المناطق_وكالات

لا تزال المعاشات التقاعدية للنساء في ألمانيا أقل بصورة كبيرة من مثيلتها للرجال، وذلك على الرغم من التقلص الطفيف الذي حققه هذا الفارق خلال السنوات الماضية.وكتبت صحيفة “باساور نويه برسه” الألمانية الصادرة، اليوم السبت ،في تقرير لها، أن المعاشات التي تقاضينها النساء في نهاية 2015 تعادل في المتوسط 47% من المعاشات، التي تقاضاها الرجال في تلك الفترة.واستندت الصحيفة في تقريرها إلى رد من وزارة العمل على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر.
ووفقا للصحيفة، فإن هذه الأرقام أخذت في الاعتبار التقاعد القانوني ومخصصات رعاية الشيخوخة للعاملين بشركات أو للأفراد، بالإضافة إلى الرعاية التكميلية للعاملين في القطاع العام.يشار إلى أن الفارق بين معاشات النساء والرجال في ألمانيا تقلص بمقدار 16 نقطة مئوية منذ عام 1995، أي ما يعادل 8ر0% في العام.

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