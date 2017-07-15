 مصدر أمني مصري: منفذ اعتداء الغردقة ينتمي إلى داعش | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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مصدر أمني مصري: منفذ اعتداء الغردقة ينتمي إلى داعش

مصدر أمني مصري: منفذ اعتداء الغردقة ينتمي إلى داعش
المناطق_وكالات

أكد مصدر أمني مصري أن منفذ الاعتداء بسكين، الذي أودى بحياة سائحتين ألمانيتين في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر(جنوب شرق القاهرة) ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عبدالرحمن شعبان أبوقورة منفذ اعتداء الغردقة ينتمي لداعش، وإنه على تواصل مع التنظيم عن طريق الانترنت، وتلقى تكليفا بمهاجمة السياح الأجانب بشواطئ الغردقة. ولم يصدر بيان رسمى بهذا الشأن.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجريت، مع منفذ الحادث أنه يدعى عبدالرحمن شعبان ابوقورة (28 عاما) من قرية قلين بمحافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة) وشهرته “عبدالرحمن شمس الدين” و هو خريج جامعة الأزهر. وجاء في التحقيقات، أن الجاني وصل إلى الغردقة في تمام الخامسة صباح الجمعة على متن أحد الاوتوبيسات، وتوجه إلى أحد محلات الأدوات المنزلية واشتري سكين مطبخ، وهى أداة الجريمة التي استخدمها في الحادث.

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