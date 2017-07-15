أمانة الشرقية تستعرض انجازاتها في مجال حماية البيئة ضمن فعاليات ملتقى البيئة 2017م

شاركت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بإدارة النظافة التابعة لوكالة الخدمات في فعاليات (ملتقى البيئة 2017م )الذي نظمته الشركة السعودية للكهرباء مؤخرا في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر، حيث ترأس مشاركة الامانة وكيل الامين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، ومشاركة مدير عام إدارة النظافة الدكتور حمد المديني ،وذلك بتقديم ورقة عمل تم من خلالها استعراض جهود أمانة الشرقية في حماية البيئة، فيما يهدف الملتقى إلى إبراز الجهود المبذولة للمحافظة على البيئة وتعزيز التواصل وخلق فرص لتبادل المعارف والخبرات بين الجهات ذات العلاقة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمختصين في هذا المجال.

وتضمنت ورقة العمل التي تم استعراضها في أولى جلسات الملتقى باسم أمانة المنطقة الشرقية، وقدمها مدير عام النظافة في أمانة المنطقة الشرقية الدكتور حمد المديني استعراضا موجزا لأهم إنجازات أمانة الشرقية في حماية البيئة، والتي أكدت أنها تسعى من خلال مهامها بالمحافظة على البيئة الى تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع التي من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وذلك بهدف تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة على الصعيد الصحي و البيئي و إعداد و تنفيذ المشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة و الحد من الملوثات البيئية، أو الأضرار الناتجة عن الممارسات الخاطئة، إضافة إلى إعداد الدراسات البيئية المتخصصة و الهادفة توجيه المشاريع والسياسات البيئية المستقبلية .

وجاء من أهم الإنجازات التي تم استعراضها تجهيز و تشغيل أمانة المنطقة الشرقية لمختبر الأغذية المركزي الذي يهدف إلى تعزيز دور الرقابة الصحية لحماية المستهلك من الأمراض و مسبباتها ومطابقة المنتجات بالمواصفات القياسية السعودية، بالإضافة إلى الكشف على الملوثات الغذائية ( الميكروبيولوجية, الكميائية ,الفيزيائية)، كما جاء من إنجازات الأمانة إنشاء مركز تدريب العاملين بمنشآت الغذاء والصحة العامة بهدف التوعيـة الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة و تخفيف العبء على الجهاز الرقابي في البلديـات وذلك بالتعامل مع عمالة مؤهلة وملمة بأساسيات القواعد الصحية والحد من الإهدار الاقتصادي للثروة الوطنية نتيجة لتلوث وفساد المواد الغذائية ولسوء التعامل مع الموارد، اضافة إلى مشروع المكافحة الحشرية والاصحاح البيئي والذي من خلاله يهدف الى تحسين مستوى الصحة العامة من خلال القيام بخدمات إدارة وتشغيل أعمال مكافحة آفات الصحة العامة بحاضرة الدمام للوصول الى أعلى مستوى للإصحاح البيئي المتكامل.

كما أنشأت أمانة المنطقة الشرقية مشروع رصد وتقييم جودة الهواء وتشجيع الأبحاث العلمية المتعلقة في وضع الحلول لمشاكل تلوث الهواء بالمنطقة وذلك من منطلق الحرص على مصلحة الوطن والمجتمع و توفيــــر قاعـــــدة بيانـــــات تتعلـــق بشـــــؤون البيئيــــة تعـــزز الخطط والسياسات والقــــرارات الوقائية والتنمـــــوية، إضافة إلى الرصد و المراقبة لجودة الهواء بالمنطقة الشرقية ومشروع الرقابة على أعمال النظافة بمدن حاضرة الدمام الذي يهدف إلى متابعة وتشغيل وتطوير نظام تتبع المركبات، و تقديم خدمات المراقبة الميدانية مما ساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في مجال أعمال جمع ونقل النفايات والتخلص منها و تركيب أجهزة AVL على المركبات لتتبع وتعقب المركبة في المسار الصحيح والوقت المخصص ومعرفة مدى إلتزام المقاول بالخطة التشغيلية إضافة إلى مشروع إنشاء مصنع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء والذي يتم حاليا دراسة الجدوى منه بما في ذلك نموذج الأعمال والنموذج التشغيلي وتصميم نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمجال إدارة النفايات الانشائية من خلال تنفيذ مشروع أولي في المنطقة الشرقية, كما يتم العمل على توقيع العقد الخاص به في نهاية العام الحالي كما ضمت إنجازات أمانة الشرقية مشروع إنشاء مصنع إعادة تدوير الإطارات المستعملة اذ تشكل الإطارات التالفة والمستخدمة نسبة كبيرة من كمية النفايات البلدية الصلبة وتتزايد مع مرور الوقت نظرا لتزايد أعداد السيارات بالمنطقة ولأهمية إدارة تلك المخلفات تم انشاء مصنع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وبرنامج إعـــــادة تدوير فائض الأطعمـــــة ( مبادرة حفظ النعمة ) و مبادرة رفع مستوى رضا المستفيدين عن النظافة، إضافة إلى برنامج التوعية بأهمية النظافة العامة ( إماطة ) وبرنامج زيادة المسطحات الخضراء بحاضرة الدمام.

فيما كشفت أمانة المنطقة الشرقية خلال الملتقى عن أهدافها المستقبلية في مجال حماية البيئة والتي تمثلت في إنشاء المرمى الهندسي بهدف السيطرة على تلوث التربة المحتمل و السيطرة على غازات التحلل البيولوجي المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وحماية الهواء بالمنطقة المحيطة وإعطاء أعلى معدل إصحاح للبيئة المحيطة إضافة إلى زيادة الفترة الافتراضية لعمر المردم ( بتقليل مساحات الدفن ) ، كما تسعى الأمانة إلى تطبيق منظومة الرقابة والتحكم على أعمال النظافة وانشاء برنامج فــــــرز النفايــــــــات من المصـــدر اضافة إلى زيـــادة مساحـــات المسطحــــات الخضـــــــــــراء