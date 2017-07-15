 مرور الجوف يلقي القبض على صاحب مقطع التفحيط ببحيرة دومة الجندل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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مرور الجوف يلقي القبض على صاحب مقطع التفحيط ببحيرة دومة الجندل

مرور الجوف يلقي القبض على صاحب مقطع التفحيط ببحيرة دومة الجندل
المناطق_الجوف

أظهر فديو تداول عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، شاب يمارس التفحيط بالطرق المحيطة ببحيرة محافظة دومة الجندل، كما أظهر الشاب بقيادة متهورة بالطرق الداخلية للبحيرة، معرض حياته وحياة سالكي الطريق للخطر.

وبين الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنهُ بعد مقطع الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي عن قيام قائد مركبة بالتفحيط بالقرب من بحيرة دومة الجندل ومخالفة الأنظمة وازعاج سالكي الطريق، تمكنت دوريات مرور محافظة دومة الجندل مساء يوم الجمعة الموافق 20 /10 /1438 هـ من إيقاف المركبة وحجزها ولا يزال تعقب قائدها لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتؤكد إدارة مرور منطقة الجوف أنها ستكون بالمرصاد لكل عابث بالطريق وأنها لن تتهاون مع مخالفي أنظمة المرور.

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