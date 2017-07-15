 أجيال الألفية الجديدة ستعانى مشكلات صحية بعد سن التقاعد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أجيال الألفية الجديدة ستعانى مشكلات صحية بعد سن التقاعد 10 أطعمة تزيد الحليب عند الأم المرضعة مرور الجوف يلقي القبض على صاحب مقطع التفحيط ببحيرة دومة الجندل أمانة الشرقية تستعرض انجازاتها في مجال حماية البيئة ضمن فعاليات ملتقى البيئة 2017م مصدر أمني مصري: منفذ اعتداء الغردقة ينتمي إلى داعش 2 من كل 5 بريطانيين يكذبون على مواقع التواصل دراسة: التقليل من التوتر يخفض معدل السكر في الدم عند البدينات «العدل» تنفذ 149222 عملية خلال أسبوع 69% يرون أن حفلات الزفاف الجماعي تساهم في تقليل الأعباء المادية عن الشباب قناة التلفزيون العربي تنهج نهج قناة الجزيرة “العمل”: إيداع 398.1 مليون ريال دفعة أولى من المنح في 2017 تقرير: نساء ألمانيا يتقاضين معاشات تعادل 47% من معاشات الرجال

أجيال الألفية الجديدة ستعانى مشكلات صحية بعد سن التقاعد

أجيال الألفية الجديدة ستعانى مشكلات صحية بعد سن التقاعد
المناطق_وكالات

كشف تقرير رسمي بريطاني أن أنماط الحياة غير الصحية تعني أن أجيال الألفية الجديدة قد يقضون السنوات الباقية من حياتهم بعد وصولهم إلى سن التقاعد وهم يعانون من صحة معتلة.
وحذر التقرير الصادر عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا من معاناة هذه الأجيال من مزيج من آلام الظهر ومرض السكر والخرف، موضحا أن الجيل الحالي من الأطفال سيقضون أكثر من خمس حياتهم في صحة معتلة.
وأوضح التقرير، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن السمنة وقلة ممارسة الرياضة والتدخين عوامل تفاقم المشكلة، مؤكدا ضرورة تحلي الأشخاص بمزيد من المسؤولية حيال صحتهم.
وأشار الخبراء الذين أعدوا التقرير إلى أن متوسط الأعمار من المتوقع أن يرتفع بشكل عام، مع توقعات ببقاء النساء على قيد الحياة حتى ال83 والرجال حتى ال79، غير أن هؤلاء سيعانون من مشكلات صحية عدة خلال الأعوام العشرين الأخيرة من حياتهم.
وتقول الهيئة إن الذكور المولودين ما بين 2013 و2015 من المتوقع أن يتمتعوا بصحة جيدة حتى بلوغ 63 عاما ثم سيقضون نحو 16 عاما وهم يعانون من اعتلال الصحة، بينما ستتمتع الإناث بصحة جيدة حتى سن ال64 لتعاني صحتهن من مشكلات لنحو 19 عاما.
وأوضحت الهيئة أن المشكلة تصبح أسوأ مقارنة بنفس التوقعات الخاصة بالذين ولدوا ما بين عامي 2000 و2002.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>