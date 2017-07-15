10 أطعمة تزيد الحليب عند الأم المرضعة

أفضل غذاء يوصي به الأطباء للأطفال حديثي الولادة هو حليب الأم، وتشتكي العديد من الأمهات من ضعف أو قلة كمية الحليب وقد لا يكفي الطفل الرضيع.

لذا هناك طرق طبيعة لزيادة حليب الأم المرضعة عن طريق الأطعمة الصحية كما ذكرها موقع momjunction وهي :-

1. الأطعمة التي تحتوي على دقيق الشوفان، حيث إنها تسيطر على مرض السكر أثناء الحمل وتحتوي على نسبة كبيرة من الألياف التي تعزز صحة الأم وتزيد من حليب الثدي.

2. سمك السلمون، وهو مصدر كبير من الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تعزز هرمونات الرضاعة وتغذية الأم والطفل.

3. السبانخ وأوراق البنجر، تحتوي على الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك لمساعدة الأم في التخلص من الأنيميا والضعف الذي يقلل من الحليب في الثدي، كما أنها تحمي من سرطان الثدي.

4. الجزر، يحتوي على فيتامين أ الذي يكمل الرضاعة ويعزز من نوعية الحليب.

5. الحلبة، لها العديد من الفوائد الصحية أبرزها زيادة حليب الأم والحماية من الأمراض المختلفة.

6. أوراق الريحان، لها تأثير قوى للمرضعات، حيث إنها تزيد من الحليب في الثدي وتغذي الطفل والأم.

7. اللوز، واحد من أهم المكسرات التي تغذي الجسم وتزيد من حليب الأم المرضعة، كما أنه يساعد على شفاء الحكة الناتجة عن علامات التمدد بعد الحمل.

8. الشعير، يحتوي على خصائص تقوم بزيادة حليب الثدي عند الأم.

9. الحمص، وهو مصدر غني بالكالسيوم والفيتامينات والألياف التي تقوم بتغذية الأم وزيادة الحليب في الثدي.

10. المشمش، يساعد على تعزيز الرضاعة وصحة الأم.