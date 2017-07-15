برعاية خادم الحرمين…المنظمة العربية للسياحة تشارك في الدورة (11) لسوق عكاظ

شاركت المنظمة العربية للسياحة بوفد يرأسه معالي الدكتور. بندر بن فهد آل فهيد في الدورة (11) لسوق عكاظ والذى افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رائد الثقافة العربى الأول صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور رائد السياحة العربى الاول صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ وبمشاركة عدد من وزراء السياحة والثقافة العرب ، وأوضح آل فهيد بأن هذه الدورة الأولى لسوق عكاظ بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله – بتولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسؤولية الإشراف على سوق عكاظ، بالتنسيق الكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية في محافظة الطائف.

وأشاد آل فهيد بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعلى رأسها سمو الرئيس في الإعداد الجيد لهذه الاحتفالية حتى خرجت بهذا التنظيم المميز حيث تخلل الحفل تكريم الفائزين بجوائز سوق عكاظ لهذه الدورة حيث توزعت في الشعر العربي الفصيح وشاعر شباب عكاظ والسرد العربي في القصة القصيرة وجائزة عكاظ الدولية للخط العربي وريادة الأعمال ثم كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، على جهوده الجبارة في سوق عكاظ بدورته السابقة وما شهده من تطور منذ نشأته مشيرا الى حديث سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز في كلمته باعتزازه وفخره برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لسوق عكاظ في دورته الحادية عشرة، حيث قال بأننا نعتز بوجودنا مع رائد هذا العمل الثقافي الأمير خالد الفيصل. ونحن اليوم نسعد بوجود عدد من الوزراء من الدول الصديقة، ومن السعودية، والمواطنين، والمثقفين، وجمهور عكاظ “.وأضاف: الليلة مناسبة مهمة للجميع؛ كونه لأول مرة نحتفي بالسوق تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري. معتبرًا سوق عكاظ مناسبة دولية، ومتمنيًا للجميع السعادة في هذه الليلة المباركة

وأكد آل فهيد بعد مشاركته بحفل تدشين كتاب سمو الامير سلطان “الخيال الممكن ” بأن هذا الكتاب سيعتبر مرجع ننهل منه الكثير من المعلومات والحقائق مشيراً الى كلمة سموه أثناء الحفل حول الكتاب الذى يهدف إلى عرض تجربة إدارية بكل ما فيها من نجاحات وتحديات وقصص معقدة، أبرزها قصة تحول المواطنين للسياحة ، والسياحة لو وجدت المساحات والدعم في البدايات لكانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول السياحية على مستوى منطقتنا .

وفى نهاية حديثه أشار الى ان الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قد أعدت في هذه الدورة برنامج ثقافي حافل ومنوع تُقام فعالياته في أكثر من موقع في سوق عكاظ وفي مدينة الطائف، وستكون الندوة الثقافية الكبرى أهم الأنشطة الثقافية لسوق عكاظ، وستُقام الندوة في يوم الخميس (اليوم الثاني للسوق) عند الساعة الواحدة ظهرًا في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة الطائف بمشاركة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ، ومعالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، إضافة إلى (10) ندوات ثقافية تُقام في الخيمة الثقافية بسوق عكاظ على مدى خمسة أيام ابتداءً من اليوم الثاني للسوق، وعناوينها: “اللغة العربية في إسبانيا، “دريد بن الصمة، “المواقع التاريخية في محافظة الطائف عبر العصور”، “مستقبل الثقافة والفنون في رؤية 2030″، “المؤسسات وحقوق الطفل الثقافية”، “حمزة شحاتة”، “السياحة الثقافية وأدب الرحلات عربيًا ودوليًا”، “تجارب المبدعين الشعرية”، “الأدب الشعبي وثيقة تاريخية”، “البرامج الإعلامية الثقافية في خدمة الثقافة العربية”.