الدخيني .. يشيد بالجهود الإعلامية لـلزميلة موضي السديري

أشاد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم محمد بن سعد الدخيني بالجهود الإعلامية المتميزة في الملف الإعلامي لوزارة التعليم ، للمسؤولة الإعلامية موضي السديري .. بإدارة الإعلام والعلاقات العامة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية .

وذلك بخطاب موجه لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس ، متضمناً الإشادة بمناسبة صدور نتائج التوثيق الإعلامي للعام 1437ــ 1438 هـ على مستوى الإدارات التعليمية في المملكة . وتأتي هذه الإشادة الكريمة بعد عام من انطلاقة الملف الإعلامي لوزارة التعليم .

وقالت موضي السديري بهذه المناسبة .. ما يقدم بمهنية عالية وإخلاص وأمانة راسخة يستوجبها مبدأ ديني ومنطلق وطني ، سوف يصل للحلم الذي لاحدود له . وإننا بميدان العمل نستشعر أهمية مانقوم به ، أنه ليسَ بالعمل اليومي العادي وإنّما “مهمة وطنية “

وأكّدت السديري .. إن إشادة المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم محمد الدخيني تحظى باهتمام عالٍ ومكانة جد رفيعة لديها .

وأضافت بكلُّ تقدير .. شكراً لقادة الميدان والملهمين هذا النبل . والتَطلُّع دائمًا للريادة ، ومواكبة المرحلة والتطلعات الوطنية والقيادية .