 الدخيني .. يشيد بالجهود الإعلامية لـلزميلة موضي السديري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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الدخيني .. يشيد بالجهود الإعلامية لـلزميلة موضي السديري

الدخيني .. يشيد بالجهود الإعلامية لـلزميلة موضي السديري
المناطق_الدمام
أشاد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم محمد بن سعد الدخيني  بالجهود الإعلامية المتميزة في الملف الإعلامي لوزارة التعليم ، للمسؤولة الإعلامية موضي السديري .. بإدارة الإعلام والعلاقات العامة الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية .
وذلك بخطاب موجه لمدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس ، متضمناً الإشادة بمناسبة صدور نتائج التوثيق الإعلامي للعام 1437ــ 1438 هـ على مستوى الإدارات التعليمية في المملكة . وتأتي هذه الإشادة الكريمة بعد عام من انطلاقة الملف الإعلامي لوزارة التعليم .
وقالت موضي السديري بهذه المناسبة .. ما يقدم بمهنية عالية وإخلاص وأمانة راسخة يستوجبها مبدأ ديني ومنطلق وطني ، سوف يصل للحلم الذي لاحدود له . وإننا بميدان العمل نستشعر أهمية مانقوم به ، أنه ليسَ بالعمل اليومي العادي وإنّما “مهمة وطنية “
وأكّدت السديري .. إن إشادة المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام في وزارة التعليم محمد الدخيني تحظى باهتمام عالٍ ومكانة جد رفيعة لديها .
وأضافت بكلُّ تقدير .. شكراً لقادة الميدان والملهمين هذا النبل . والتَطلُّع دائمًا للريادة ، ومواكبة المرحلة والتطلعات الوطنية والقيادية .

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