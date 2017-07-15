طموح وتحدي بمهرجان صيف حائل38

يشهد مهرجان صيف حائل38 والذي تنظمه وتقيمه أمانة منطقة حائل بمنتزه المغواة الترفيهي للاحتفالات الرسميه كثافة حضور من أهالي وزوار منطقة حائل لحضور العديد من الفعاليات المقامة فيه والتي كان من ابرزها فعالية فريق ( طموح وتحدي ) لذوي الإعاقة الحركية والتي نظمتها أمانة منطقة حائل بالتعاون مع كابتن الفريق فواز التميمي والكابتن عبدالله الريشان وشاركهم بالحضور والفعالية فرقة غياض الشعبيه لدعمهم وإيصال رساله للمجتمع بأن ذوى الإعاقة عنصر فعال في المجتمع وقادرون على الابداع والعطاء وأنه لا توجد إعاقة جسدية مهما كانت العزيمة القوية .

وقدم الكابتن فواز التميمي خلال الفعالية شكره لأمانة منطقة حائل كونها أكبر داعم لذوي الإعاقة بتسهيل الممرات وتوفير منزلقات وتهيئة مواقف مخصصه للمعاقين ويأمل الكابتن فواز من المواطنين اعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم بعدم الوقوف بالأماكن المخصصة للمعاقين أو اغلاق مسار المنزلقات المخصصة لهم.

كما قدم الكابتن عبدالله الريشان شكره وتقديره لأمانة المنطقة على ماقدمته من دعم معنوي بتوفير وتهيئة مسرح المغواة المكشوف واتاحة الفرصه لهم بتقديم فعاليتهم عبر المسرح وتجهيز مجسم لمسارات وعوائق على ارضية المسرح تواجه المعاقين بحياتهم اليوميه ليتمكن الفريق من إيصال رسالة فريق طموح وتحدي وايضاح حجم معاناتهم مع قائدي المركبات وعدم مبالاتهم بحقوق المعاقين.

كما تفاعل احد المعاقين حركياً من الجمهور وتقدم للمسرح لشرح معاناته اليوميه مع الإعاقه والتي كان سببها التهور بالقيادة بسرعه عاليه انتهت بحادث اقعده على كرسي متحرك موجهاً نصيحته للجميع بعدم التهور بالقيادة واحترام انظمة المرور, كما تفاعل احد الحضور من ذوي الاعاقة الاستاذ سليمان الشدوخي وتحدث عن الاعاقة الحركيه وما وفرته الأمانة مشكوره من مسارات ومنزلقات خاصه لهم منتقداً وقوف بعض المواطنين بالمواقف المخصصة للمعاقين قائلاً (( اذا اردت ان تقف بالمكان المخصص لي فلا مانع لدي ” خذ اعاقتي وقف بمكاني”)).

الجدير بالذكر ان فعاليات فريق طموح وتحدي تقام كل يومي اربعاء وخميس من بعد صلاة المغرب , بالإضافة للعديد من الفعاليات المنوعه والمشوقه وجميعها تقدم لزوار المهرجان بالمجان وتتنوع الفعاليات بين امسيات شعريه وامسيات انشاديه ومسرح طفل ومرسم للطفل ومرسم حر للمحترفين وعرض رسومات تشكيليه واجنحه للإدارات الحكوميه والأهليه بالاضافه للكافيهات المطاعم ومحلات للاسر الحرفيه والمنتجه.