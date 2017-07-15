 أمير المنطقة الشرقية يعزي والد الشهيد محمد هزازي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير المنطقة الشرقية يعزي والد الشهيد محمد هزازي

أمير المنطقة الشرقية يعزي والد الشهيد محمد هزازي
المناطق - الدمام

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية تعازيه ومواساته لوالد الشهيد الجندي أول محمد حسين هزازي من قوات حرس الحدود ، الذي استشهد إثر تعرض دوريته لطلق ناري من مصدر مجهول أثناء أدائه لمهام عمله بساحل الرامس بمحافظة القطيف.
وأكد سموه في اتصال هاتفي بوالد الشهيد هزازي أن اليد الإرهابية الغادرة في محافظة القطيف تلقت على يد رجال الأمن ضربات موجعة ، قوضت من عبثها وحدّت من استهتارها ، مما جعل تلك الفئة الباغية ترى في كل رمزٍ للأمن عدواً لها ، مشدداً على أن الضربات المتلاحقة للقوات الأمنية ستجلب منفذي هذه الجريمة لينالوا جزاءهم بإذن الله ، ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قَصُر بمشيئة الله .
من جهته عبر والد الشهيد هزازي عن فخره واعتزازه باستشهاد ابنه في ميدان البطولة والشرف ، مدافعاً عن دينه ثم ملكه ووطنه ، مثمنا لسمو أمير المنطقة الشرقية تعزيته له في الشهيد محمد ، مؤكدا أن ولاة الأمر – حفظهم الله – يقفون مع أبنائهم المواطنين في كل أمر ولله الحمد .

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