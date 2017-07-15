 وفاتين وثلاث إصابات في حادث مروري بالزاوية ببني كبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاتين وثلاث إصابات في حادث مروري بالزاوية ببني كبير

وفاتين وثلاث إصابات في حادث مروري بالزاوية ببني كبير
المناطق - الباحة

صرح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بالباحة ، عماد بن منسي الزهراني ، أنه قد ورد بلاغ للعمليات اليوم السبت ، مفاده وقوع حادث تصادم ودهس واحتجاز ، وموقعه في الزاوية ، على طريق الباحة بلجرشي ، امام مطابع دار الغامدي .

وقال : تم توجيه أربع فرق اسعافية والقيادة الميدانية حسب البلاغ الوارد للعمليات بأنه يوجد تعدد اصابات بالموقع ، وعند الوصول إلى الموقع تم مباشرة الحادث من قبل الفرق الاسعافية ، واتضح وجود خمس اصابات بالموقع ، منها اصابتين متوفيه بالموقع ، واصابة خطيرة عبارة عن توقف قلب ، وتنفس ، واصابتين حرجة ، وتم التعامل مع الاصابات اسعافياً ونقلها إلى مستشفى بلجرشي العام .

وأشار إلى مشاركة عدة جهات في الحدث وهي الهلال الاحمر ، و الدفاع المدني ، والصحة ، ودوريات المرور ، والدوريات الامنية .

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