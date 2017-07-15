حدث أحوازي يواجه المجهول في سجون الاحتلال وسط مطالبة بالكشف عن مصيره

تتكتم سلطات الاحتلال الفارسي عن مكان احتجاز الطفل الأحوازي “علي بني طريف” منذ اعتقاله في شهر يونيو الماضي فيما ناشد ذووه المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل للكشف عن مصير أبنها المجهول.

وأفادت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن عائلة الطفل الأحوازي علي بني طريف ناشدت المنظمات الحقوقية العربية والدولية بالقيام بالتزاماتها القانونية والإنسانية في الضغط على الدولة الفارسية من أجل الكشف عن مصير أبنها المختطف منذ “22” يوما.

وكانت قوات كبيرة تابعة لجهاز الاستخبارات يرافقها عدد كبير من قوات للحرس الثوري قد اعتقلت الحدث الأحوازي علي عبد بني طريف البالغ من العمر 16 عاما ونقلته إلى سجن الأحداث “فجر” غربي الأحواز العاصمة، ومن ثم نقل بعدها بيومين إلى سجون المخابرات حيث لم يعرف ذووه مصيره حتى اللحظة.

وقال ناشطون أحوازيون إن الأسير الطفل علي عبد بني طريف كان ينشط في صفحات التواصل التواصل الاجتماعي، مثل المئات من الناشطين الأحوازيين الآخرين.

ويتخوف ناشطون حقوقيون من تعرض الأسرى إلى التعذيب والتنكيل داخل غرف تحقيق المخابرات بغية انتزاع اعترافات مفبركة منهم في إطار المخططات الرامية إلى نشر حالة الرعب والإرهاب بين الأحوازيين.