أمير الباحة يوجه بسداد دين طالب جامعي والافراج عنه

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة تراحم بالمنطقة ، بالتسديد عن السجين ممدوح بن عبدالله نصيب وإطلاق سراحه.

وأوضح رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ” تراحم ” بمنطقة الباحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن رقوش ، أن السجين المذكور طالب جامعي وسجن منذ ثلاث سنوات إثر حادث مروري نتج عنه وفاة خمسة أشخاص ، وحمل بدفع دياتهم ، معرباً عن شكره لذوي المتوفين الذين استجابوا لشفاعة سمو أمير المنطقة بالتنازل من جزء من مبالغهم المستحقة ، مثمناً لسمو الأمير حسام بن سعود وقوفه الدائم ودعمه المستمر للجنة تراحم الباحة .

من جانبهم قدم ذوو السجين شكرهم لسمو أمير الباحة بصدور أمره بالسداد عن ابنهم الذي سيتم إطلاق سراحه يوم غد من سجن المندق بعد إنهاء الإجراءات النظامية .