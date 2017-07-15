 أمير الباحة يوجه بسداد دين طالب جامعي والافراج عنه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يوجه بسداد دين طالب جامعي والافراج عنه

أمير الباحة يوجه بسداد دين طالب جامعي والافراج عنه
المناطق - الباحة

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة تراحم بالمنطقة ، بالتسديد عن السجين ممدوح بن عبدالله نصيب وإطلاق سراحه.
وأوضح رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم ” تراحم ” بمنطقة الباحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن رقوش ، أن السجين المذكور طالب جامعي وسجن منذ ثلاث سنوات إثر حادث مروري نتج عنه وفاة خمسة أشخاص ، وحمل بدفع دياتهم ، معرباً عن شكره لذوي المتوفين الذين استجابوا لشفاعة سمو أمير المنطقة بالتنازل من جزء من مبالغهم المستحقة ، مثمناً لسمو الأمير حسام بن سعود وقوفه الدائم ودعمه المستمر للجنة تراحم الباحة .
من جانبهم قدم ذوو السجين شكرهم لسمو أمير الباحة بصدور أمره بالسداد عن ابنهم الذي سيتم إطلاق سراحه يوم غد من سجن المندق بعد إنهاء الإجراءات النظامية .

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