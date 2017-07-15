 المنتخب السعودي لدرجة الشباب يتغلب وديا على البحرين بثلاثة أهداف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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المنتخب السعودي لدرجة الشباب يتغلب وديا على البحرين بثلاثة أهداف

المنتخب السعودي لدرجة الشباب يتغلب وديا على البحرين بثلاثة أهداف
واس ـ الرياض

تغلب المنتخب السعودي لدرجة الشباب على نظيره منتخب البحرين لدرجة الشباب بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، ضمن المرحلة الأولى من معسكر منتخبنا الإعدادي المقام في محافظة الطائف والذي يختتم الثلاثاء المقبل.
ودخل مدرب منتخبنا الوطني خالد العطوي الشوط الأول بتشكيل مكوّن من عبدالرحمن الفهيد في حراسة المرمى، ونايف الماس وسلطان هزازي وهاني الصبياني ومهند شنقيطي وسعود زيدان وحمد اليامي وتركي العمار وخالد الغنام وعبدالمحسن القحطاني وعبدالعزيز الشهراني ، كما دخل المنتخب الوطني في شوط المباراة الثاني بتشكيل مكوّن من عبدالرحمن الفهيد في حراسة المرمى، ونايف الماس وسلطان الزهراني وهاني صبياني وأسامة البواردي ومنصور البيشي وحمد العبدان وحامد الغامدي وذعار العتيبي وسالم السليم وخالد اللزام.
وتمكن لاعب الأخضر هاني الصبياني من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، قبل أن يضيف اللاعب خالد الغنام هدف التقدم الثاني في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول ، ثم أضاف اللاعب حامد الغامدي الهدف الثالث .

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