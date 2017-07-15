ممثل جلالة السلطان قابوس يصل جدة

وصل صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد ,نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان ,ممثل جلالة السلطان قابوس بن سعيد , سلطان عمان إلى جدة اليوم ، وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ .

وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.