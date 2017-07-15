 ممثل جلالة السلطان قابوس يصل جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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ممثل جلالة السلطان قابوس يصل جدة

ممثل جلالة السلطان قابوس يصل جدة
واس - جدة

وصل صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد ,نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان ,ممثل جلالة السلطان قابوس بن سعيد , سلطان عمان إلى جدة اليوم ، وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ .
وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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