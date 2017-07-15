وصل صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد ,نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان ,ممثل جلالة السلطان قابوس بن سعيد , سلطان عمان إلى جدة اليوم ، وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ .
وكان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
ممثل جلالة السلطان قابوس يصل جدة
وصل صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد ,نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان ,ممثل جلالة السلطان قابوس بن سعيد , سلطان عمان إلى جدة اليوم ، وذلك لأداء واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود ــ رحمه الله ــ .
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