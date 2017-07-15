سمو ولي العهد يجتمع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مساء اليوم مع معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد / جان إيف لو دريان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري.

كما حضر الاجتماع السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت وملحق الدفاع في المملكة اللواء برتران دو لينيير وعدد من المسؤولين الفرنسيين.