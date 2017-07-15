 سمو ولي العهد يجتمع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز “رحمه الله” الجبير : على قطر الالتزام بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الاتفاق يتعادل مع أولمبي عمان وخيري يلتحق بالمعسكر الجماهير الهلالية تستقبل الحارس العماني علي الحبسي فور وصوله مطار الملك خالد في الرياض إدارة نادي الاتفاق تعلن التعاقد مع المدرب سعد الشهري لتدريب الفريق الأولمبي لموسم رياضي واحد سمو ولي العهد يجتمع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي عشقي : ترتيبات عربية وإسلامية بمقاطعة إيران قريبا ممثل جلالة السلطان قابوس يصل جدة المنتخب السعودي لدرجة الشباب يتغلب وديا على البحرين بثلاثة أهداف العثور على فتاتي عزيزية المدينة أرضية سوق عكاظ تتحول إلى لوحة فنية تبرز الإبداعات وتجسد التنافس اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بشأن اليمن

سمو ولي العهد يجتمع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي

سمو ولي العهد يجتمع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي
واس - جدة

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة مساء اليوم مع معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية السيد / جان إيف لو دريان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف وتمويلهما.
حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ومعالي المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ أحمد الخطيب، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد عسيري.
كما حضر الاجتماع السفير الفرنسي لدى المملكة فرانسوا غوييت وملحق الدفاع في المملكة اللواء برتران دو لينيير وعدد من المسؤولين الفرنسيين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>