 إدارة نادي الاتفاق تعلن التعاقد مع المدرب سعد الشهري لتدريب الفريق الأولمبي لموسم رياضي واحد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

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إدارة نادي الاتفاق تعلن التعاقد مع المدرب سعد الشهري لتدريب الفريق الأولمبي لموسم رياضي واحد

إدارة نادي الاتفاق تعلن التعاقد مع المدرب سعد الشهري لتدريب الفريق الأولمبي لموسم رياضي واحد
المناطق - متابعات

أعلنت إدارة نادي الاتفاق اليوم السبت عن إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الوطني سعد الشهري، لتدريب الفريق الأولمبي لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، وذلك بحسب ما أعلن عنه حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).
كما تعاقدت إدارة نادي الاتفاق مع عبدالحكيم التويجري مساعداً للمدرب سعد الشهري لتدريب الفريق الأولمبي لمدة موسم رياضي، وكذلك تعاقدت مع عبد الرحمن الجريسان مدرباً للحراس للفئات السنية لموسم رياضي.. ومع خالد الصويلح مديراً إدارياً في الفئات السنية بالنادي لمدة موسم رياضي.

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