الاتفاق يتعادل مع أولمبي عمان وخيري يلتحق بالمعسكر

تعادل الاتفاق مع منتخب عمان الاولمبي 1- 1 في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الإعدادي للموسم الجديد والذي يقيمه في مدينة كارتيبيه بتركيا.

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يتقدم الاتفاق بالنتيجة في الدقيقة 22 عن طريق محمد السبيعي، ولم يطل رد المنتخب العُماني الذي أحرز التعادل بعد ثماني دقائق من الهدف الاتفاقي.

ودخل مدرب الاتفاق الصربي ميودراغ يسيتش بتشكيل مكون من أحمد الكسار، واحمد إبراهيم، وفهد الهاجري، وأسامة السليم، وعمر السنين، وعبدالعزيز مجرشي، وهزاع الهزاع، وخوانمي كاليخون، ومحمد الكويكبي، ويوسف السالم، وعبدالرحمن العبود.

وأجرى ميودراغ تسعة تغييرات بخروج السنين وكاليخون والعبود والهاجري والسليم والكسار والشهري والسالم وهزاع ودخول عبدالعزيز واصلي، وحسن غزواني، وعبدالله الصالح، وماجد الخيبري، واحمد الشهري، ومحمد الصيعري وفواز الطريس، وعلي الخيبري، ومحمد السبيعي.

وكان مهاجم الفريق عبدالرحمن العبود قد تعرض لإصابة في الأنف نقل على إثرها للمستشفى حيث خضع لفحوصات طبية لمعرفة نوعية الإصابة.

من جهة ثانية يصل الظهير الأيمن في الفريق سعد خيري غدا الاحد إلى معسكر الفريق بعد استبعاده من المنتخب الأولمبي، في الوقت الذي وصل اليوم (السبت) عضو اللجنة الفنية سمير هلال للمعسكر حيث اجتمع فور وصوله بالمدرب ميودراغ.