الجبير : على قطر الالتزام بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول

أكد وزير الخارجية عادل الجبير عن أملهم بأن تتحلى القيادة القطرية بالحكمة لحل الأزمة.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي لوديان مساء اليوم في جدة، أنهم سيزودوا باريس بملف كامل عن التجاوزات التي ارتكبتها الدوحة.

وأضاف: أكدنا على التزام جميع الدول بالمبادئ الأساسية وأولها قطر، ونأمل أن تحل الأزمة داخل المجتمع الخليجي.

من جانبه، أكد لوديان لودريان: أن السعودية بينت قدرتها على محاربة الإرهاب ولا يمكن الاستغناء عن دورها في ذلك، مشيراً إلى دعمهم للوساطة الكويتية في حل الأزمة داخل البيت الخليجي، ومتنمياً أن لاتؤدي الإجراءات ضد قطر إلى التأثير على المدنيين.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، بأنه أجرى مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفقا خلالها على تفعيل “اللجنة المشتركة” بين فرنسا والسعودية