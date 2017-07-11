 الجبير : على قطر الالتزام بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 شوّال 1438 هجريا, الموافق 15 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الجبير : على قطر الالتزام بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول الاتفاق يتعادل مع أولمبي عمان وخيري يلتحق بالمعسكر الجماهير الهلالية تستقبل الحارس العماني علي الحبسي فور وصوله مطار الملك خالد في الرياض إدارة نادي الاتفاق تعلن التعاقد مع المدرب سعد الشهري لتدريب الفريق الأولمبي لموسم رياضي واحد سمو ولي العهد يجتمع مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي عشقي : ترتيبات عربية وإسلامية بمقاطعة إيران قريبا ممثل جلالة السلطان قابوس يصل جدة المنتخب السعودي لدرجة الشباب يتغلب وديا على البحرين بثلاثة أهداف العثور على فتاتي عزيزية المدينة أرضية سوق عكاظ تتحول إلى لوحة فنية تبرز الإبداعات وتجسد التنافس اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بشأن اليمن أمير الباحة يوجه بسداد دين طالب جامعي والافراج عنه

الجبير : على قطر الالتزام بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول

الجبير : على قطر الالتزام بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول
المناطق - متابعات

أكد وزير الخارجية عادل الجبير عن أملهم بأن تتحلى القيادة القطرية بالحكمة لحل الأزمة.
وقال الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي لوديان مساء اليوم في جدة، أنهم سيزودوا باريس بملف كامل عن التجاوزات التي ارتكبتها الدوحة.
وأضاف: أكدنا على التزام جميع الدول بالمبادئ الأساسية وأولها قطر، ونأمل أن تحل الأزمة داخل المجتمع الخليجي.
من جانبه، أكد لوديان لودريان:  أن  السعودية بينت قدرتها على محاربة الإرهاب ولا يمكن الاستغناء عن دورها في ذلك، مشيراً إلى دعمهم للوساطة الكويتية في حل الأزمة داخل البيت الخليجي، ومتنمياً أن لاتؤدي الإجراءات ضد قطر إلى التأثير على المدنيين.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، بأنه أجرى مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتفقا خلالها على تفعيل “اللجنة المشتركة” بين فرنسا والسعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>