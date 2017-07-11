 عقد الجلسة التمهيدية للقاء العربي لمسئولي الاعلام والاتصال لرواد الكشافة والمرشدات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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عقد الجلسة التمهيدية للقاء العربي لمسئولي الاعلام والاتصال لرواد الكشافة والمرشدات

عقد الجلسة التمهيدية للقاء العربي لمسئولي الاعلام والاتصال لرواد الكشافة والمرشدات
المناطق - الكويت

عقدت مساء اليوم الجلسة التمهيدية للقاء العربي لمسئولي الاعلام والاتصال في رابطات رواد الكشافة والمرشدات ، الذي ينظمه الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ، برعاية المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( ايسيسكو ) وتنطلق اعماله يوم غدٍ في مقر جمعية الكشافة الكويتية ، بمشاركة 30 رائداً ومرشدة يمثلون  12 رابطة كشفية عربية .
وتناول قائد اللقاء الدكتور أحمد بن ثاني الدوسري ، خلال الجلسة مجموعة من النقاط ، تحدث فيها عن تعليمات اللقاء ، والبرنامج العام للقاء ، وحفل الافتتاح ، كما استعرض المحاضر باللقاء هشام عبدالسلام موسى، ميثاق اللقاء الذي تم التوقيع عليه من جميع المشاركين ، وقدم شرح لآلية إدارة الندوات الحوارية التي يتضمنها البرنامج العام ، وتعريف بميثاق الشرف الإعلامي لمسئولي الاعلام والاتصال في رابطات رواد الكشافة والمرشدات العربية ، كما تم تقسيم المشاركين والمشاركات الى مجموعات .

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