العثور على أب و ابنه متوفين بصحراء حفر الباطن

عثرت شرطة حفر الباطن صباح اليوم على أب (30) عاما وابنه (10) سنوات متوفين في صحراء حفر الباطن بسبب انطماس (تغريز) سيارتهم بالرمال وارتفاع درجات الحرارة والتي تجاوزت الخميس درجة مئوية في المناطق المكشوفة

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي تم صباح اليوم العثور على المفقود وابنه متوفيين كما عثر على مركبتهما عالقة بمنطقة صحراوية وتم نقل جثمانهما الى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لتسليمهما لذويهما