مصادر أمنية مصرية: السلطات نقلت المشتبه به في حادث مقتل سائحتين ألمانيتين إلى القاهرة

قالت مصادر أمنية مصرية إن السلطات نقلت المشتبه به في حادث مقتل سائحتين ألمانيتين بمنتجع في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إلى القاهرة اليوم السبت للتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وكان مسؤولون وشهود قد قالوا إن عبد الرحمن شمس الدين “28 عاما”، وهو من محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، قتل السائحتين طعنا على شاطئ في الغردقة وأصاب سائحتين من جمهورية التشيك قبل أن يسبح إلى شاطئ فندق مجاور ويطعن سائحتين أخريين على الأقل.

وقال مصدر إن إجراءات أمنية مشددة صاحبت نقل المشتبه به إلى القاهرة بعد أن استجوبه ضباط قطاع الأمن الوطني في الغردقة، وذكرت مصادر قريبة من التحقيقات أن شمس الدين وصل إلى الغردقة في حافلة عامة حوالي الساعة الخامسة صباح الجمعة ثم اشترى سكينا ودفع مئة جنيه (5.6 دولار) ثمنا لتذكرة دخول الشاطئ وهاجم السائحات.

وهذا أول هجوم على سائحين أجانب في مصر منذ هجوم شهدته الغردقة أيضا في يناير 2016 حين طعن رجلان ثلاثة سائحين في أحد الفنادق.

وقال مصدر أمني إن الشاطئ الذي قتلت فيه السائحتان الألمانيتان أغلق اليوم السبت ووضع تحت التحفظ الأمني، وأضاف أن السلطات شددت إجراءات دخول الفنادق والشواطئ بالنسبة للمصريين كما زادت عدد نقاط التفتيش في منتجع الغردقة الذي يتمتع بشهرة عالمية.