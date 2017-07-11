 الإطاحة بمرتكبي حادث تبادل إطلاق النار بالرياض .. والكشف عن التفاصيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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الإطاحة بمرتكبي حادث تبادل إطلاق النار بالرياض .. والكشف عن التفاصيل

الإطاحة بمرتكبي حادث تبادل إطلاق النار بالرياض .. والكشف عن التفاصيل
المناطق - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على الأشخاص الضالعين في حادثة تبادل إطلاق النار التي وقعت مساء أمس الجمعة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بتاريخ 20-10-1438 رصدت الأجهزة الأمنية قيام عدد من الأشخاص ذوي السلوك المنحرف بتبادل إطلاق النار؛ ما أدى لإصابة أحدهم، وإعطاب مركبة شقيقه، وقيام آخرين بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش على واجهة أحد المنازل غرب العاصمة الرياض، وتوثيق تلك الحوادث ونشرها عبر برنامج السناب شات من باب المجاهرة والمفاخرة، واستخدام معرفات وكنى سبق رصدها.

وبالنظر لخطورة ما أقدم عليه الجناة، وتهديدهم السكينة العامة، وإزعاج السكان، فقد باشرت الجهات المعنية بشرطة منطقة الرياض إجراءاتها البحثية لتحديد هوياتهم، وتوصلت إلى أنهم من أرباب السوابق، ومطلوبون لارتكابهم جرائم التفحيط المعاقَب عليها نظامًا، وباشرت خطط متابعتهم وضبطهم.

وبتوفيق من الله تم ضبط الجناة، وضبط الأسلحة المستخدمة، وتحريزها في وقت قياسي بكمائن مختلفة، شملت محافظات عدة، وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرور ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل.

 

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