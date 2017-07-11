 وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران

وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران
المناطق - الرياض

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادات الدبلوم فأعلى في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفرع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مستشار مهندس تكامل برمجيات الأجهزة (دمج أنظمة الطائرات): الدرجة الجامعية في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، والبرمجيات، والإلكترونيات، والهندسة الدقيقة)، مع وجود خبرة سابقة.

2- فني أنظمة الطائرات : شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص نظم الكترونيات الطيران المتكاملة، مع وجود خبرة سابقة.

3- مستشار مهندس صلاحية الطائرات (أنظمة الطائرات): الدرجة الجامعية في تخصصات: (الميكانيكية، الكهربائية، الهيكلية، أو هندسة الطيران)، مع وجود خبرة سابقة.

4- فني الصيانة العامة للطائرات: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الصيانة العامة للطائرات، مع وجود خبرة سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 12 يوليو 2017م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 11 أكتوبر 2017م.

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