القحطاني يفضح أقزام قطر في غزو الكويت.. وسر توبيخ الملك فهد لحمد بن خليفة

كشف سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي، حلقة جديدة، تؤكد زيف قطر وتدليسها للحقائق، ودعمها للإرهاب ومحاولة زعزعة أمن الدول المحيطة بها.

وقال عبر حسابه ‏بأن أقزام ومرتزقة قطر يحرفون تاريخ “تحرير الكويت”، وأن موقف السعودية التاريخي بزعامة الفهد مازال بالأذهان والكثير من شهود الأعيان موجودين.

فيما أصرت قطر أن يكون عقد مؤتمر القمة الخليجية لمناقشة غزو الكويت لديها ووافق الزعماء لعدم إفساد المؤتمر بعد أن هدد حمد بالمقاطعة.

وأوضح، أنه بعدها ‏سحب حمد بن خليفة المايك من والده وقال نحن رؤساء القمة، ولن يتم مناقشة موضوع “غزو الكويت” إلا إذا حسمنا موضوع جزيرة حوار وأقرت البحرين أنها لنا، وسمع حمد بن خليفة من الملك فهد رحمه الله ومن باقي القادة مايسؤه ووبخه الملك فهد بشدة على قلة أدبه مع والده الشيخ خليفة وعلى كلامه الأرعن.

وقال القحطاني: ‏هذا تاريخ السعودية يا أقزام السلطة القطرية و لن يزور، ومحاضر أمانة مجلس التعاون وثقت هذه الحادثة المخزية للتاريخ ولو استولت القوات التي أحضرتها السلطة القطرية من أنحاء الأرض على قطر لما حررها غيرنا، وان رغم أنف “تنظيم الحمدين.

و ‏أشار إلى أن تنظيم الحمدين أول من يعرف أن صدام عرض على الملك فهد أن يتقاسما مجلس التعاون فله الكويت وللسعودية بقية الدول قكان الجواب مارآه لا ماسمع.

واختتم القحطاني تغريداته ‏ قائلا بأنه حين يزايد الأقزام على الكبار يكون الرد بالتوثيق وليس بالعبارات الإنشائية وتزوير الحقائق والألفاظ السوقية.