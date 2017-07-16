 صحيفة أمريكية: مصانع إيرانية لإنتاج السلاح الكيمياوي والصواريخ بعيدة المدى بسوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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صحيفة أمريكية: مصانع إيرانية لإنتاج السلاح الكيمياوي والصواريخ بعيدة المدى بسوريا

صحيفة أمريكية: مصانع إيرانية لإنتاج السلاح الكيمياوي والصواريخ بعيدة المدى بسوريا
المناطق - وكالات

نقلت “العربية” عن صحيفة “واشنطن فري بيكون” الأمريكية، أن إيران قامت بإنشاء مصنع صواريخ بعيدة المدى في سوريا.

وأضافت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن مصادرها في منطقة الشرق الأوسط، أن “مصادر في المعارضة السورية كشفت أن إيران، قامت بإنشاء مصنع الصواريخ في سوريا، بمساعدة روسيا وكوريا الشمالية.”

ونشر الموقع الأمريكي نقلاً عن موقع سوري معارض، صوراً لمصنع الصواريخ وقال إن إدارة المصنع حالياً بيد الخبراء الإيرانيين بشكل كامل.

وبناء على ما نشره التقرير فإن عناصر من “مركز البحوث والدراسات العلمية في سوريا”، يشارك في صناعة الصواريخ وهو المركز الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه المسؤول الأول في صناعة السلاح الكيمياوي واستخدامه في مناطق ضد المدنيين السوريين.

وكتب المعهد الأمريكي للبحوث في الإعلام ” MEMR” :” يقال إن المصنع الإيراني في سوريا يقوم بإنتاج صواريخ بعيدة المدى من نوع M600 وهذا سوري مشابه لصاروخ فاتح 110 الإيراني”.

وقال الموقع إن خبراء سلاح الصواريخ من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، يعملون في المصنع لتطوير الصواريخ السورية.

وأضاف الموقع الأميركي: “هناك فرع للمصنع يقع في محافظة حماة، يقوم بإنتاج السلاح الكيمياوي وهو مجاور لمقر عسكري روسي في سوريا وكان فيه خبراء من كوريا الشمالية يعملون في المصنع قبل سنوات”.

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