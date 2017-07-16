هجوم شديد على سفير قطرى بعد تصريحاته المسيئة للشعب الإماراتي

حالة من الهجوم الشديد، على السفير القطرى المدعو “مبارك الخيارين”، بعد تصريحاته التليفزيونية التي حملت إهانة للشعب الإماراتي الأصيل.

وأنشأ عدد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بإنشاء هاشتاق بعنوان “الكلب مبارك الخيارين”، إلى قمة الهاشتاقات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” في الإمارات بسبب تصريحات السفير القطري للشعب الإماراتي، والتي يفترض أن لا تخرج من شخص يوصف بأنه رجل دبلوماسي.

وكان المدعو مبارك الخيارين قد تطاول في لقاء تليفزيوني على الشعب الإماراتي، زاعماً أن الإماراتيين كانوا يعملون خدمًا عند القطريين قبل ظهور النفط في بلادهم متناسيا أن عمر دولة الإمارات أكبر من عمر شقيقتها الصغرى قطر.

وقال شخص يدعى بوناصر: “المغفور له الشيخ زايد تكفل بدفع رواتب موظفي قطر لمدة 6 أشهر بعد انقلاب 96 يجى عربيد يسىء للإمارات”.

وكتبت عفرا الكتبى: “الإمارات تغار من قطر، يوم الإمارات تحفر البحر وتبنى الجزر، كان حمد خليفة ثانى يحفر لأبوه عشان ينقلب عليه ويوصل للحكم”.