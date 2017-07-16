 قطر.. استبعاد 7 موظفين في الديوان الأميري بعد تسريب وثائق تثبت تمويل الدوحة للإرهاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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قطر.. استبعاد 7 موظفين في الديوان الأميري بعد تسريب وثائق تثبت تمويل الدوحة للإرهاب

قطر.. استبعاد 7 موظفين في الديوان الأميري بعد تسريب وثائق تثبت تمويل الدوحة للإرهاب
المناطق - الرياض

تصاعدت حدة الاتهامات بين موظفي الديوان الأميري في قطر بشأن تسريب وثائق وخطابات وصور شيكات لمعارضين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع إلى استبعاد 7 موظفين من الديوان.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصادرها أنه “تم الاستبعاد بعد الاشتباه في ارتباطهم بالتسريبات التي تتعلق بمخاطبات رسمية تثبت تورط الدولة في تقديم الدعم لعناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي، وأخرى متعلقة بطلب معلومات حول شخصيات سياسية متعددة، وصور شيكات لتمويل عدد من الأفراد والأجهزة المرتبطة بالتطرف ونشر الفوضى”.

كما أكدت الصحيفة، بحسب المعلومات، أنه تم التحفظ على 4 موظفين في قسم الحبس الاحتياطي لعرضهم على النيابة العامة ومحاكمتهم بتهم الخيانة، في حين تم إطلاق سراح 3 موظفين آخرين مؤقتاً، أحدهم لظرفه الصحي الطارئ، وسط تحفظ الجهات الأمنية في الدوحة على كافة التفاصيل حول القضية التي بدأت في التكشف منذ 11 يوماً.

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