دورة تخدير الواعي وعلاج الألم في مستشفى الخفجي العام

نظمت إدارة مستشفى الخفجي العام ممثلة بقسم التدريب والشؤون الاكاديمية في القاعة الرئيسية بالمستشفى دورة بعنوان (التخدير الواعي وعلاج الألم ) قدمها الدكتور / أسامه العبد الهادي استشاري التخدير والاعصاب وعلاج الألم بمستشفى ارامكو ومستشفى جون هوبكنز الامريكية والاستاذة / فاطمة الدوسري منسقة مركز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة بمستشفى الدمام المركز بتاريخ 21 شوال 1438هـ لمدة يوم واحد ،

بحضور نائب مدير المستشفى الأستاذ/ أيمن بن صالح المزيني وبحضور عدد٦٠ متدرب من منسوبي المستشفى الخفجي العام والاهلي والمنار ومستشفى الدمام المركزي وراس تنورة وبعض المستشفيات الاخرى وكانت الدورة تستهدف اطباء الطوارئ والباطنية والجراحة والتخدير والمخ والاعصاب والتمريض بواقع ١١ ساعة تعليم طبي، وبدأ برنامج الدورة الساعه ٨ صباحاً وانتهت الدورة الساعه ٢مساءاً افتتح الدورة نائب مدير المستشفى أ/أيمن المزيني بكلمه نيابةً عن سعادة مدير مستشفى الأستاذ على بن عبدالرحمن آل طراد مرحباً بالحضور الكريم وكذلك جميع القائمين على الدورة المباركة كما ثمن جهودهم في تنفيذ هذه الدورة من أجل أثراء العمل الطبي في قطاع الخفجي والقى البرنامج التدريبي المدرب الدكتور اسامه العبدالهادي مقدم عدة محاضرات للحضور عن طرق التعامل مع حالات التخدير وكيفية ادارة الألم وعلاجه وتم اجراء اختبار نظري في نهاية الدورة ، وقام الأستاذ/أيمن بن صالح المزيني بتوزيع شهادات الدورة على الذين اجتازوها بنجاح، وتم تكريم الدكتور أسامه العبدالهادي والاستاذ فاطمة الدوسري، وذكر مدير التدريب أ/ هادي الشمري بأن الدورة تصب في خدمة الممارسين الصحيين بالمحافظة في تطوير ذاتهم وتخفف عنهم عناء السفر لحضور مثل هذه الدورات المعتمدة من الهئية السعودية للتخصصات الصحية وآملين تكرارهذه الدورات في المستقبل القريب بالتعاون مع الدكتور أسامه وأ/ فاطمة الدوسري منسقة مركز المهارات الفنية ،

وفي الختام وجه المزيني شكره الخاص للدكتور أسامه العبدالهادي والأستاذ فاطمة الدوسري على مجهودهم الكبير في انجاح الدورة كما نوجه بالشكر الجزيل للفريق المنظم للدورة على مجهودهم الطيب وتمنى لهم بالتوفيق والسداد.