 انتشال 3 غرقى وإنقاذ رابع في تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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انتشال 3 غرقى وإنقاذ رابع في تبوك

انتشال 3 غرقى وإنقاذ رابع في تبوك
المناطق - تبوك

أوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري / فهد بن صالح العنزئ، أن غرفة العمليات بقطاع ضباء تلقت يوم الجمعة بلاغ من مواطن يفيد بتعرض شخصين يبلغا العمر (16) سنة (19) سنه لحالة غرق إثناء ممارستهم السباحه جنوب نقطة البحث والإنقاذ بشرما في الموقع المسمى المسيبح وعلى الفور تم توجيه فرقة البحث والإنقاذ للموقع وإنقاذ الشخص الأول وتم عمل الإسعافات الاوليه اللازمة له أما الشخص الثاني اتضح انه متوفي غرقاً ( رحمه الله ) وتم انتشاله وجرى نقلهما لمستشفي البدع العام بواسطة إسعاف الهلال الأحمر للاطمئنان على صحة الشخص الأول وتم التحفظ على جثمان الشخص الثاني لحين استكمال الإجراءات النظامية .
وفي نفس اليوم الجمعة الموافق 20/10/1438هـ عند سعت (1300) حضر مواطن لدورية مركز الخريبة يفيد انه عند سعت (0200) من اليوم نفسه غادر شخصين يبلغا من العمر (31) سنه و (33) سنة مقر إقامتهم باحد شاليهات قرية الخريبة يستقلون سيارة من نوع صالون تويوتا ابيض اللون العائد ملكيتها له لغرض صيد ( البصر الراجل) وعند البحث عنهم من قبله وجد السيارة متوقفه على الشاطئ في المنطقة المسماة برج الطويرات مقفله وبداخلها جميع متعلقاتهم الشخصية كما وجد مفتاح السيارة على الإطار الامامي الأيسر وعلي الفور تم تكليف فرق البحث والانقاذ والقوارب المطاطية والأطقم البحرية للموقع وعند سعت (1800) من اليوم نفسه عثر عليهما متوفيان غرقاً ( رحمهما الله ) في عرض البحر وتم نقلهما لمستشفي ضباء العام بواسطة إسعاف حرس الحدود للتحفظ على جثمانهما حتى إكمال الإجراءات النظامية.

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