 وفاة والدة أمين منطقة حائل والعزاء في الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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وفاة والدة أمين منطقة حائل والعزاء في الباحة

وفاة والدة أمين منطقة حائل والعزاء في الباحة
المناطق-الباحة

انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، ووالدة الدكتور سعد بن سعيد أبو راس ووالدة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد ابو راس .
وسوف تقام الصلاة على الفقيدة بعد صلاة الفجر يوم غد الأحد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والدفن بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع . كما يُقام العزاء في منزله الاسرة في الغشامرة بمدينة الباحة.

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