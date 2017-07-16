وفاة والدة أمين منطقة حائل والعزاء في الباحة

انتقلت الى رحمة الله تعالى والدة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، ووالدة الدكتور سعد بن سعيد أبو راس ووالدة الدكتور عبدالعزيز بن سعيد ابو راس .

وسوف تقام الصلاة على الفقيدة بعد صلاة الفجر يوم غد الأحد في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والدفن بمقبرة شهداء الحرم بالشرائع . كما يُقام العزاء في منزله الاسرة في الغشامرة بمدينة الباحة.