 ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الأمريكي

ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الأمريكي
المناطق - واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم بمعالي وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، هنأه فيه بالانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل.

وأشاد سمو ولي العهد بدور الولايات المتحدة الأمريكية بقيادتها للتحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم والقضاء عليه، مؤكداً سموه أن الحرب على الإرهاب وكل من يدعمه ويموله لا بد أن تستمر وبكل حزم.

كما جرى خلال الاتصال بحث جوانب تطوير آليات التنسيق بين البلدين لمحاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، إضافة إلى بحث التعاون العسكري والدفاعي بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

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