زلزال بقوة 3ر5 درجة يضرب جزيرة كريت اليونانية

ضرب زلزال بلغت قوته 3ر5 درجة على مقياس ريختر جزيرة كريت اليونانية مساء السبت، وفقا لما ذكره معهد أثينا للديناميكية الجيولوجية.ووقع الزلزال حوالي الساعة 2330مساء يوم السبت بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش)، قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت، وعلى عمق عشرة كيلومترات.وذكر المعهد أن مركز الزلزال يقع بالقرب من بلدة ايرابيترا الساحلية وعلى بعد حوالى 60 كيلومترا جنوب شرق مدينة هيراكليون أكبر مدن الجزيرة.

ولم ترد على الفور انباء عن وقوع ضحايا أو أضرار.ووقعت ثلاث هزات ارتدادية، بلغت قوة كل منها 5ر3 درجة في غضون نصف ساعة من وقوع الزلزال الرئيسي.