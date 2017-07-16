إعادة فتح الأقصى تدريجيا وتنصيب كاميرات مراقبة وأجهزة كشف للمعادن

من المقرر أن يتم فتح المسجد الأقصى تدريجيا الأحد أمام المصلين بعد قرار السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد أمام المصلين على إثر حادثة الهجوم الجمعة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أجرى اتصالا هاتفيا مع كل من وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة ورئيس الشاباك وقائد محافظة أورشليم في الشرطة.

وذكر بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن الهدف من الاتصال هو تقييم الموقف الميداني، مشيرا إلى أنه تقرر افتتاح الحرم الشريف ابتداء من يوم الأحد تدريجيا أمام المصلين والزوار والسياح”.

كما تقرر وضع أجهزة كشف المعادن في مداخل الحرم الشريف ونصب كاميرات خارج الحرم ستراقب ما يدور فيه.

وأضاف البيان “سيتم لاحقا اتخاذ إجراءات أمنية أخرى”.

وصادر جيش الاحتلال الإسرائيلي مفاتيح عدد من بوابات المسجد الأقصى، السبت، وسط إغلاق كامل لباحات المسجد والمدينة القديمة في القدس لليوم الثاني على التوالي، متذرعا بأسباب أمنية.

وتسبب إغلاق المنطقة في منع المسلمين من أداء صلاة الجمعة، مما أثار غضبا في الشارع الفلسطيني.