إعادة افتتاح مطار بنغازي بعد 3 سنوات من التوقف

أعلنت شركة “الخطوط الجوية الليبية”، اليوم السبت، إعادة تشغيل مطار بنينا الدولي في بنغازي للقيام بالرحلات، وسط تواجد أمني مكثف بعد أن ظل مغلقا 3 سنوات بسبب القتال في المدينة.

وبدأت الخطوط الجوية الليبية رحلاتها عبر المطار اليوم برحلة ذهاب وعودة إلى العاصمة الأردنية عمان، ومن المقرر أيضا إقلاع واستقبال رحلات من وإلى تونس وإسطنبول والإسكندرية ومدينة الزنتان غرب ليبيا.

وكانت الشركة أعلنت سابقا عن جدول الرحلات من وإلى مطار بنينا الدولي اعتبارا من اليوم السبت، وتضمن 7 جهات مختلفة.

وتقع بنينا إلى الشرق مباشرة من بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، حيث تصاعد القتال في صيف 2014 عندما شنت القوات الموالية للقائد العسكري المتمركز في شرق البلاد، خليفة حفتر، حملة عسكرية ضد إسلاميين وخصوم آخرين.

وكان المطار ضمن مناطق الاشتباكات وتعرض للقصف أكثر من مرة.

وأعلن حفتر، الذي يقود الجيش الوطني الليبي، فرض السيطرة الكاملة على بنغازي بعد أن طردت قواته المسلحين من آخر معقل لهم، فيما ذكر مكتبه الإعلامي أن الرحلات الداخلية والدولية من مطار بنينا وإليه ستستأنف يوم السبت.

من جانبها، نقلت وكالة “رويترز” أن مسافرين وموظفين بالمطار أعربوا عن ارتياحهم إزاء عدم اضطرارهم للسفر إلى مطار الأبرق، الذي يقع شرقي بنغازي على بعد أربع ساعات بالسيارة، والذي أصبح المطار الرئيسي للجزء الشرقي من ليبيا بدلا من مطار بنينا.