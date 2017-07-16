 جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب رام الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب رام الله

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب رام الله
فلسطين

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن شابا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي، شمال غربي رام الله، في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وأفادت وكالة “معا” الإخبارية أن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص على شاب يبلغ من العمر 34 عاما قرب قرية النبي صالح، فأردته قتيلا.

بينما قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “القوات تصدت للمشتبه به الذي حاول إطلاق النار عليها”.

وأوضحت الشرطة أن الفلسطيني يدعى عمر خليل، ومن قرية النبي صالح قرب مدينة رام الله.

وأكد الجيش أنه اعتقل فلسطينيا آخر بعد إصابته بجروح خفيفة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية موجة عنف تسببت منذ أكتوبر 2015 بمقتل نحو 282 فلسطينيا، و44 إسرائيليا وأميركيين اثنين وأردني وأريتري وسوداني وفق تعداد لوكالة “فرانس برس”.

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