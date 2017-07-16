 بعثة الاتحاد تحط رحالها في مانشستر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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بعثة الاتحاد تحط رحالها في مانشستر

بعثة الاتحاد تحط رحالها في مانشستر
المناطق - الرياض

حطت بعثة اتحاد جدة، السبت، رحالها في مدينة مانشستر الإنجليزية استعدادا لإقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد، والذي سيمتد حتى 26 من يوليو الجاري.

وكان في استقبال بعثة النادي الجداوي، أحمد كعكي نائب الرئيس، ويوسف النجار المنسق العام، إضافة إلى اللاعب جمال باجندوح.

وكان اتحاد جدة، قد تلقى صدمة قوية الجمعة، بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” الاستئناف الذي قدمته إدارة النادي الجداوي، ضد قرار منعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات قادمتين، وخصم ثلاث نقاط منه في الدوري بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي.

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