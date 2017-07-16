بعثة الاتحاد تحط رحالها في مانشستر

حطت بعثة اتحاد جدة، السبت، رحالها في مدينة مانشستر الإنجليزية استعدادا لإقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد، والذي سيمتد حتى 26 من يوليو الجاري.

وكان في استقبال بعثة النادي الجداوي، أحمد كعكي نائب الرئيس، ويوسف النجار المنسق العام، إضافة إلى اللاعب جمال باجندوح.

وكان اتحاد جدة، قد تلقى صدمة قوية الجمعة، بعدما رفضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” الاستئناف الذي قدمته إدارة النادي الجداوي، ضد قرار منعه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات قادمتين، وخصم ثلاث نقاط منه في الدوري بسبب عدم سداد مستحقات اللاعب الأسترالي جيمس ترويسي.