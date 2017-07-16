تظاهرة أمام السفارة القطرية في بلجيكا رفضا لسياسات الدوحة

احتشد متظاهرون أمام مقر سفارة قطر في العاصمة البلجيكية بروكسل للتنديد بالسياسة القطرية الداعمة للإرهاب وتمويله وذلك ضمن سلسلة من التحركات في الدول الأوروبية رفضا للنهج القطري القائم على تغذية الخلافات والنزاعات حول العالم.

وطالب المحتشدون بوقف التمويل القطري للصراعات والتيارات المتطرفة في المنطقة العربية والدول الأوروبية، داعين إلى تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.

وأكد المشاركون في الوقفة على ضرورة أن يتحرك العالم ضد الدول التي تدعم التطرف بسياساتها وفي مقدمتها قطر، مشيرين إلى ما خلفه هذا الدعم من ضحايا ومآسي في أوروبا والعالم.

ونوه المشاركون إلى أن الإرهاب أساء لصورة الإسلام بسبب سياسات الدول التي تمول التطرف وتدعم الجماعات المتطرفة، مطالبين بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب والتطرف أيا كانت.

وأعربوا عن دعمهم للإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر لمواجهة الاستفزازات والسياسات القطرية التي تعكر صفو المنطقة والعالم.

وشدد المشاركون في ختام وقفتهم على ضرورة أن تغير قطر من سياساتها بعدما ثبت بالدليل رعايتها وتمويلها للإرهاب في المنطقة.