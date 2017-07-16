 مصمم شعار آبل الأول أضاع 67 مليار دولار! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“دب الماء”.. حقائق مذهلة عن كائن “يتحدى كوارث الفناء” فايز السراج يعلن عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا مقتل 8 أشخاص وإصابة 49 بتدافع مشجعين في ملعب بالعاصمة السنغالية طقس حار على معظم المناطق معتدل على جنوب غرب المملكة مصمم شعار آبل الأول أضاع 67 مليار دولار! تظاهرة أمام السفارة القطرية في بلجيكا رفضا لسياسات الدوحة بلغ اجمالي الحضور 3938 بنسبة 49% أطفال والنساء41%والرجال 10% .. ثقافة وفنون جدة تختتم عروض الأفلام السينمائية العالمية بعثة الاتحاد تحط رحالها في مانشستر شاهد.. أرادت التقاط سيلفي فخلفت أضراراً بـ200 ألف دولار الخليج يعزز صفوفه بالبرازيلي جيلمار جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا قرب رام الله أمريكا.. حرائق كاليفورنيا تستعر.. والفيضانات تغمر آلاف المنازل في إيلينوي

مصمم شعار آبل الأول أضاع 67 مليار دولار!

مصمم شعار آبل الأول أضاع 67 مليار دولار!
المناطق - الرياض

باع المهندس رونالد واين، المشارك بتأسيس آبل مع ستيف جوبز وستيف وزنياك، حصته في الشركة عام 1976، مقابل 800 دولار فقط.

ولكن لا يشعر واين البالغ من العمر 83 عاما بالأسف جراء بيعه حصته البالغة 10%، والتي تُقدر الآن بنحو 67 مليار دولار.

وفي الواقع، لم يمتلك واين الذي يعيش في بلدة صغيرة من نيفادا، أي من منتجات آبل طوال حياته، حيث يستخدم هاتفا محمولا سعره 10 دولارات، يبقيه في سيارته لحالات الطوارئ، وفقا لـ Vice.

رونالد واين

والتقى واين، الذي ألف كتابين، بـ جوبز لأول مرة في “أتاري”، حيث عملا معا. كما كان في كثير من الأحيان حلقة الوصل بين جوبز وزنياك، المختلفان في الشخصية والآراء.

وصمم واين شعار آبل الأول، الذي كان عبارة عن رسم بسيط لإسحاق نيوتن وهو يقرأ تحت شجرة تحمل تفاحة فوق رأسه.

وقال واين إنه ما يزال يتلقى الرسائل من قبل المعجبين حول العالم، مع طلبات الحصول على توقيعه لرسمه.

وأردف قائلا: “لقد كنت أعلم في ذلك الوقت أن الشعار لم يكن مناسبا للقرن الـ 20، وإنما القرن التاسع عشر، ولكن الأمر كان ممتعا. فكل ما قمنا به في البداية، كان بهدف المتعة. وفيما بعد وضعنا الشعار المرتبط بتفاحة نيوتن”.

وترك واين شركة آبل في وقت مبكر جدا، ولكنه قال إنه لا يشك في صحة ما قام به، حيث أكد أن شغفه لم يكن في أجهزة الكمبيوتر على الإطلاق.

وحصل على جهاز آيباد كهدية مرة واحدة في حياته، ولكنه لم يستخدمه على حد قوله، لينتهي بين يدي ابنه.

ويمتلك واين هاتف TracFone (قيمته 10 دولارات)، حيث أوضح أنه يفضل جمع الطوابع والعملات النقدية، بدلا من هدر وقته على التطبيقات والألعاب.

وقال: “هل يؤسفني بيع حصتي في آبل؟ لا، هذا هو جوابي منذ اليوم الأول، وسوف يكون جوابي حتى الموت”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>