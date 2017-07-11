 ميزة مفيدة جدا تصل إلى واتساب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

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ميزة مفيدة جدا تصل إلى واتساب

ميزة مفيدة جدا تصل إلى واتساب
المناطق - الرياض

أطلق تطبيق “واتساب” تحديثا يحمل ميزة مفيدة جدا لهواتف الأندرويد و”iOS” يسمح للمستخدمين بإرسال أي نوع من الملفات لبعضهم البعض، بعد أن كان يسمح فقط بإرسال ملفات الصور والصوت.
وقال موقع “ذي نيكست ويب” إن التحديث الجديد يتيح إرسال أي نوع من الملفات، مثل وورد وإكسل و بي دي إف وحتى الملفات المضغوطة وتطبيقات apk بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.

وبعد التوصل بأي من الملفات المذكورة سلفا، ينشئ “واتساب” مجلدا في جهازك يضم كل الملفات المرسلة والمستقبلة من أجل تصفحها وإدارتها فيما بعد بسهولة.

وذكرت تقارير إعلامية أن الحدود القصوى لحجم الملف الذي يمكن مبادلته هي 100 ميغابايت على أندرويد، و128 ميغابايت على آيفون.

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