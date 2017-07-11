 الصندوق الخيري الاجتماعي يسهم في توظيف 10.6 آلاف شاب وشابة من الأسر المحتاجة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الصندوق الخيري الاجتماعي يسهم في توظيف 10.6 آلاف شاب وشابة من الأسر المحتاجة “العمل” تمنح “شهادة مواءمة” للمنشآت المهتمة بتطوير بيئة عملها لذوي الإعاقة ميزة مفيدة جدا تصل إلى واتساب “دب الماء”.. حقائق مذهلة عن كائن “يتحدى كوارث الفناء” فايز السراج يعلن عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا مقتل 8 أشخاص وإصابة 49 بتدافع مشجعين في ملعب بالعاصمة السنغالية طقس حار على معظم المناطق معتدل على جنوب غرب المملكة مصمم شعار آبل الأول أضاع 67 مليار دولار! تظاهرة أمام السفارة القطرية في بلجيكا رفضا لسياسات الدوحة بلغ اجمالي الحضور 3938 بنسبة 49% أطفال والنساء41%والرجال 10% .. ثقافة وفنون جدة تختتم عروض الأفلام السينمائية العالمية بعثة الاتحاد تحط رحالها في مانشستر شاهد.. أرادت التقاط سيلفي فخلفت أضراراً بـ200 ألف دولار

الصندوق الخيري الاجتماعي يسهم في توظيف 10.6 آلاف شاب وشابة من الأسر المحتاجة

الصندوق الخيري الاجتماعي يسهم في توظيف 10.6 آلاف شاب وشابة من الأسر المحتاجة
المناطق - الرياض

أسهم الصندوق الخيري الاجتماعي في توظيف أكثر من 10600 شابٍ وشابة من الأسر المحتاجة، في عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بعد أن أتموا مراحل التعليم العالي بدعم كامل من الصندوق، وذلك تجسيدًا للدور الذي يقدمه للوطن والمواطن.
ونجح الصندوق من خلال مشروع العائد الاجتماعي لبرنامج المنح التعليمية، في توظيف 1435 مواطنًا ومواطنة في منطقة الرياض، و2567 في مكة المكرمة، و1990 في المنطقة الشرقية، و866 في المدينة المنورة، و806 في جازان، و707 في القصيم، و637 في عسير، و463 في نجران، و387 في الجوف، و295 في حائل، و277 في تبوك، و183 في منطقة الباحة.
ويهدف الصندوق الوطني الاجتماعي إلى إحداث تأثير اجتماعي نوعي في حياة الفئات المستهدفة، وبناء أدوات متعددة لتبادل التجارب والخبرات بين المختصين في القطاع الاجتماعي، والإسهام الفاعل في بناء القدرات الفنية والتقنية في القطاع الاجتماعي بما في ذلك المؤسسات والجمعيات الخيرية، والإسهام في التمويل ودعم البرامج التي من شأنها تمكين المستهدفين بالانخراط في المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي، من خلال التوعية والتوجيه والتدريب بأساليب غير تقليدية، وقياس العائد الاجتماعي للبرامج التنموية وتعزيز تطبيقها في المؤسسات الاجتماعية لتوجيه الموارد وتعظيم الأثر، وتناول الأسباب المؤدية للفقر في مختلف المجالات كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات من منظور شامل مبني على البراهين.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>