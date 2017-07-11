حكام دوري جميل يختتمون معسكرهم الإعدادي في إسبانيا

اختتم حكام دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس ، معسكرهم الإعدادي الخارجي الذي أقيم في مدينة فالنسيا الإسبانية استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

وأجرى الحكام خلال فترة المعسكر تمارين لياقية بدنية، مستمعين لعددٍ من المحاضرات حول التعديلات الجديدة لقانون تحكيم كرة القدم، مع اختبارات في القانون، إضافة إلى تطبيقات على تقنية الفيديو المساعد للحكم التي سيتم الاستعانة بها في بعض مباريات الموسم الرياضي المقبل.