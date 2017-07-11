 حكام دوري جميل يختتمون معسكرهم الإعدادي في إسبانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 22 شوّال 1438 هجريا, الموافق 16 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حكام دوري جميل يختتمون معسكرهم الإعدادي في إسبانيا الصندوق الخيري الاجتماعي يسهم في توظيف 10.6 آلاف شاب وشابة من الأسر المحتاجة “العمل” تمنح “شهادة مواءمة” للمنشآت المهتمة بتطوير بيئة عملها لذوي الإعاقة ميزة مفيدة جدا تصل إلى واتساب “دب الماء”.. حقائق مذهلة عن كائن “يتحدى كوارث الفناء” فايز السراج يعلن عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا مقتل 8 أشخاص وإصابة 49 بتدافع مشجعين في ملعب بالعاصمة السنغالية طقس حار على معظم المناطق معتدل على جنوب غرب المملكة مصمم شعار آبل الأول أضاع 67 مليار دولار! تظاهرة أمام السفارة القطرية في بلجيكا رفضا لسياسات الدوحة بلغ اجمالي الحضور 3938 بنسبة 49% أطفال والنساء41%والرجال 10% .. ثقافة وفنون جدة تختتم عروض الأفلام السينمائية العالمية بعثة الاتحاد تحط رحالها في مانشستر

حكام دوري جميل يختتمون معسكرهم الإعدادي في إسبانيا

حكام دوري جميل يختتمون معسكرهم الإعدادي في إسبانيا
المناطق - واس

اختتم حكام دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس ، معسكرهم الإعدادي الخارجي الذي أقيم في مدينة فالنسيا الإسبانية استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.
وأجرى الحكام خلال فترة المعسكر تمارين لياقية بدنية، مستمعين لعددٍ من المحاضرات حول التعديلات الجديدة لقانون تحكيم كرة القدم، مع اختبارات في القانون، إضافة إلى تطبيقات على تقنية الفيديو المساعد للحكم التي سيتم الاستعانة بها في بعض مباريات الموسم الرياضي المقبل.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>